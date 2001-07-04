اخبار رياضية

إعداد: نينا عقل خليل

بطولة الجيش في التزلج للعام 2002

أقيمت بطولة الجيش في التزلج للعام 2002, في منطقة الأرز وذلك برعاية قائد الجيش العماد ميشال سليمان. وتضمنت البطولة التي بدأت في 13 آذار واستمرت حتى السابع منه, سباقات التعرج القصير والطويل الى سباق العمق. وهنا النتائج:

* فئة الضباط (الذكور):

­ التعرج القصير: حل الرائد إيلي جعجع من الكتيبة 23 في المركز الأول, والملازم الأول سميح خليل من لواء الدعم في المركز الثاني, والرائد الطيّار دافيد شهلا من القوات الجوية في المركز الثالث.

­ التعرج الطويل: الملازم الأول سميح خليل من لواء الدعم في المركز الأول, والرائد إيلي جعجع من الكتيبة 23 في المركز الثاني, والرائد الطيار دافيد شهلا من القوات الجوية في المركز الثالث.

­ سباق العمق: حل النقيب زياد حريقة من فوج المغاوير في المركز الأول, والرائد الطيار دافيد شهلا من القوات الجوية في المركز الثاني, والرائد الطيار محي الدين زين من القطعة نفسها في المركز الثالث.

* فئة الضباط (الإناث):

­ تصدرت النقيب الإداري نورما رعد من قاعدة جونية البحرية المركز الأول للسباقات الثلاثة, العمق والتعرج الطويل والتعرج القصير.

* فئة الرتباء والأفراد (الذكور):

­ التعرج القصير: حل الرقيب الأول ادوار جعجع من مدرسة التزلج في المركز الأول, تلاه المعاون الأول سركيس عبود من القطعة نفسها في المركز الثاني, والجندي دجو رحمة من فوج المدفعية الثاني في المركز الثالث.

­ التعرج الطويل: حلّ الرقيب الأول إدوار جعجع في المركز الأول, والعريف أندري نجم في المركز الثاني, والمعاون الأول سركيس عبود في المركز الثالث, وجميعهم من مدرسة التزلج.

­ سباق العمق: حل العريف أحمد بطيخ من مدرسة التزلج في المركز الأول, والعريف كامل عدرا من فوج المغاوير في المركز الثاني, والعريف حرب حرب من القطعة نفسها في المركز الثالث.

* فئة الرتباء والأفراد (الإناث):

­ حلّت المعاون الأول أدميتا الأسطا من الطبابة العسكرية في المركز الأول في سباقات التعرج الطويل, القصير وسباق العمق.



حصيلة 2001 في ألعاب القوى

عسكريون حققوا أرقاماً قياسية وكؤوس بطولات عدة للجيش

برعايـة وزيـر الشـباب والرياضـة الأستـاذ سيبوه هوفنـانيان أقام الإتحاد اللبناني لألعاب القوى, حفل توزيع الكؤوس والميداليات التذكارية على اللاعبين الذين سجلوا أرقاماً قياسية خلال العام 2001. أقيم الإحتفال في فندق الكسندر ­ الأشرفية وحضره رؤساء الأندية. وكان بين المكرّمين عدد من العسكريين حققوا أرقاماً قياسية وهم:

­ العريف داوود سرور من لواء الحرس الجمهوري سجل رقماً جديداً للبنان في الوثبة الثلاثية هو 62.14 م (حققه بتاريخ 29/7/2001 على ملعب سيدة الجمهور).

­ الجندي جورج الهاشم من معهد التعليم سجل رقمين جديدين للبنان في رمي القرص, الأول 50.47 م والثاني 29.48 م (حققهما بتاريخ 28/7/2001 على ملعب سيدة الجمهور).

­ العريف طالب الحسن من لواء الحرس الجمهوري سجل رقماً جديداً للبنان في رمي الرمح هو 50.59 م (حققه في بطولة العالم العسكرية في ألعاب القوى بتاريخ 4/7/2001 على ملعب المدينة الرياضية).

­ العريف محمد العقيبي من فوج التدخل الثاني سجل رقماً جديداً للبنان في رمي الرمح هو 90.62 م (حققه في البطولة العربية لألعاب القوى في دمشق في 5/10/2001).

­ الرقيب الأول حسين خزعل من اللواء الثالث, والرقيب أسامة الحكيم من فوج التدخل الرابع, والجندي الأول زياد عون من لواء الحرس الجمهوري, والجندي مصطفى المحمود من فوج المغاوير, وقد سجلوا رقماً جديداً للبنان في سباق 4 X400 تتابع بتوقيت 49.23.3 د (بطولة العالم العسكرية في ألعاب القوى بتاريخ 4/7/2001 على ملعب المدينة الرياضية).

الى ذلك قدمت للجيش كؤوس بطولات عدة أحرز المركز الأول فيها, وهي: إختراق الضاحية لفئة الرجال, إختراق الضاحية العامة, ألعاب القوى, وسباق النصف ماراتون.



الجيش أحرز “كأس السفير للملاكمة”

شارك منتخب الجيش في دورة كأس السفير للملاكمة التي جرت أيام 15, 16 و17 آذار الماضي, في نادي البرج للفنون القتالية. وحل فريق الجيش في المركز الأول برصيد 26 نقطة محرزاً كأس البطولة.



أما النتائج فجاءت على النحو الآتي:

* وزن 51 كلغ:

­ الجندي الأول هاروت مانوكيان من فوج التدخل الخامس, الثاني.

* وزن 60 كلغ:

­ الجندي وائل شاهين من المركز العالي للرياضة العسكرية, الأول.

­ العريف هيثم منذر من فوج التدخل الخامس, الثاني.

* وزن 71 كلغ:

­ الرقيب الأول رامي الذوق من الفوج المجوقل, الأول.

­ الجـندي نجد سلـوم مـن مديريـة المخـابـرات, الثـاني.

* وزن 75 كلغ:

­ الجندي الأول الياس دياب من اللواء السادس, الأول.

­ العريف أحمد البستاني من اللواء الحادي عشر, الثاني.

* وزن 81 كلغ:

­ الجندي فراس البتلوني من لواء الحرس الجمهوري, الثاني.

* وزن 91 كلغ:

­ الجندي الأول علي السحمراني من المركز العالي للرياضة العسكرية, الثاني.

* وزن فوق 91 كلغ:

­ العريف سعادة المعلوف من فوج التدخل الأول, الأول.

­ الجندي نبيل هاشم من المركز العالي للرياضة العسكرية, الثاني.



الجيش يحل في المركز الثاني في بطولة لبنان الشتوية في السباحة

أقام الإتحاد اللبناني للسباحة بطولة لبنان الشتوية في اللعبة بتاريخ 17/3/2002, وذلك في مسبح نادي كونتري كلوب (المطيلب ­ المتن). وقد شارك فريق الجيش في البطولة وحل في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.

أما النتائج التي حققها العسكريون فجاءت على النحو الآتي:

- سباق 200 متر حرة:

­ العريف الأول جوزيف مطر من فوج المغاوير, الثالث.

- سباق 100 متر صدر:

­ الجندي توفيق حدشيتي من لواء الحرس الجمهوري, الثاني.

­ الرقيب الأول علي زيعور من اللواء اللوجستي, الثالث.

- سباق 100 متر ظهر:

­ الجندي توفيق حدشيتي, الثاني.

­ الجندي جان فيليب عساف من الشرطة العسكرية, الثالث.

- سباق 100 متر فراشة:

­ الجندي الأول روجيه ضو من الشرطة العسكرية, الثاني.

­ الجندي شربل نقولا من القوات البحرية, الثالث.

- سـبـاق 200 مـتـر مـتــنوع فـردي:

­ الجندي الأول محمود حمود من اللواء التاسع, الثاني.



البطولة العربية الـخامسة للتجذيف

أقيمت في مصر البطولة العربية الخامسة في لعبة التجذيف والتي شارك فيها فريق من الجيش اللبناني. وقد خاض العسكريون السباق النهائي, وحل كل من العريف حسين حمية والجندي بيار عويناني والجندي طوني روحانا, في المركز الرابع. أما على صعيد الدول فجاء ترتيب لبنان في المركز الخامس.

وفي إطار البطولة أيضاً, تابع العريف محمد دلال والجندي الأول مارون خوري دورة صقل حكام بحضور ممثل الإتحاد الدولي للعبة السيد ميشيل دوتر, ونال كل منهما شهادة تحكيم في البطولة العربية وشهادة تقدير من الإتحاد العربي للتجذيف.

بطولة الجيش في سباق البدل (اللقاء الأول)

المركز الأول للواء الحرس الجمهوري

أقام المركز العالي للرياضة العسكرية سباق البدل 6 X1000 لبطولة الجيش ­ اللقاء الأول, بتاريخ 3/4/2002 على الملعب البلدي ­ الطــــريــــق الجديـــدة.

وجــــــاءت النتائج على النحو الآتي:

­ الأول: لواء الحرس الجمهوري.

­ الثاني: فوج المغاوير.

­ الثالث: اللواء الثالث.



الجيش اللبناني يشارك في بطولة العالم العسكرية الـ49 لاختراق الضاحية في تركيا

شارك فريق الجيش لاختراق الضاحية في البطولة العالمية العسكرية (49), والتي أقيمت في مدينة أنطاليا في تركيا.

ترأس البعثة الرائد رياض غندور من المركز العالي للرياضة العسكرية, وهي ضمت كلاً من: المدرب عبد الكريم جمعة, العريف الأول عمر عبد اللطيف (من فوج المغاوير), العريف حسين عواضة والجندي الأول جاك دياب (من لواء الحرس الجمهوري), والجندي علي عوض (من المركز العالي للرياضة العسكرية).

بتاريخ 20/3/2002, أقيم سباق الـ5 كلم للرجال الذي ضمّ 82 عدءاً يمثلون 23 دولة. وحلّ العريف حسين عواضة من لواء الحرس الجمهوري في المرتبة 47 والعريف الأول عمر عبد اللطيف من فوج المغاوير في المركز 60, والجندي الأول جاك دياب من لواء الحرس الجمهوري في المركز 62. أما على صعيد الفرق فقد حل الفريق اللبناني في المركز الرابع عشر, وأحرز الفريق المغربي المركز الأول.

وفي سباق الـ12 كلم للرجال, حلّ الفريق المغربي أيضاً في المركز الأول على صعيد الفرق, أما على الصعيد الإفرادي فقد حلّ العداء المغربي نور الدين من الفريق المغربي في المركز الأول.

ختاماً, أقيم حفل عشاء على شرف الوفود المشاركة, حضره رئيس اللجنة العليا المنظمة اللواء الركن أنجين هوس وممثل السيزم العقيد وولف, وتم تبادل الهدايا التذكارية, فقدّم درع الجيش اللبناني باسم قائد الجيش العماد ميشال سليمان الى رئيس اللجنة العليا الذي قدّم بدوره درع البطولة للبعثة اللبنانية.

... وفي البطولة العربية الـ17 لسباقات الضاحية في الأردن

أقيمت البطولة العربية السابعة عشرة في سباقات الضاحية في عمان ­ الأردن بتاريخ 8­9/3/2002, بمشاركة دول عدة من بينها لبنان, وتألفت البعثة من السيد شربل شلالا رئيساً, المدرب عبد الكريم جمعة والمدربة جانيت أيوب.

أما اللاعبون عن فئة الرجال فهم: العريف الأول عمر عبد اللطيف (من فوج المغاوير) العريف حسين عواضة والجندي الأول جاك دياب والجندي الأول أحمد الدركوشي (من لواء الحرس الجمهوري) والجندي علي عوض (من المركز العالي للرياضة العسكرية).

عن فئة الناشئين شارك خضر عبدو, وعن فئة السيدات اللاعبات: ديالا الشاب, ميرفت حمزة, هدى العوفي وفيرا ناكوزي.

وشارك فريق الرجال في سباق الـ4 كلم, فحل العريف حسين عواضة في المرتبة 11 والجندي علي عوض في المركز 14, علماً أن عدد المشاركين كان 23 عداء.

وقد حل الفريق اللبناني في المركز الرابع على صعيد الفرق.

وفي سباق الـ12 كلم الذي شارك فيه 32 عدءاً, حل الجندي علي عوض في المركز 17 والعريف حسين عواضة في المركز 19. أما الفريق اللبناني فحلّ في المركز الخامس.



دورة حكم وقاض متدرج في لعبة المصارعة

أقام الإتحاد اللبناني للمصارعة دورة حكم وقاض متدرج في لعبة المصارعة, في المركز العالي للرياضة العسكرية بمشاركة عدد من العسكريين, وبحضور الحكم الدولي محمد ديّة وعدد من الشخصيات العسكرية والمدنية.

وفي نهاية الدورة, حلّ الملازم الأول فادي كبّي من اللواء الخامس في المركز الأول, والعريف الأول ادمون فاضل من المركز العالي للرياضة العسكرية في المركز الثاني, تلاه العريف سليمان كرامة من فوج التدخل الرابع ثالثاً.

متفرقات رياضية

* كرة اليد:

ضمـن إطـار بطوـلة لبـنان في لعبـة كـرة اليد التي ينظمها الإتحاد اللبناني للعبة, شارك فريق الجيش في مبارتين أقيمتا على ملعب نادي الصداقة ­ طريق المطار.

­ بتاريخ 5/4/2002, فاز فريق الجيش على فريق نادي المون لاسال بنتيجة 41-13­.

­ بتاريخ 9/4/2002, فاز فريق الجيش بالتغيّب على فريق نادي الجنوب الرياضي, الذي لم يحضر

للمباراة.

* كرة السلة:

­ بتـاريــخ 12/3/2002, جــرت مبـاراة وديـة بـين فريـقي موسيقى الجيـش والهومنـتمن للشباب ­ بيــروت, إنتهت بفـوز الفريـق الأخـير بنـتـيجة 65-59.