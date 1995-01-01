اختتام مؤتمر أمن الحدود والمنشآت الحيوية في فندق المتروبوليتان – سن الفيل

الأربعاء, 31 أيار 2023

اختُتم اليوم مؤتمر أمن الحدود والمنشآت الحيوية الذي نظّمه مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش بالتعاون مع شركة "سيغما" على مدى يومين في فندق المتروبوليتان – سن الفيل.

وألقى العميد الركن منصور زغيب مسيّر أعمال المركز كلمة أشار فيها إلى أن المؤتمر شكل فرصةً لتبادل الآراء والخبرات حول ثروة لبنان النفطية وأمن المنشآت.

وتمّ التوصُّل إلى توصيات من شأنها المساهمة في ضمان أمن المنشآت البحرية.