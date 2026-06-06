استشهاد ضابطَين وجندي في الجيش جراء استهدافهم بغارة عدوانية همجية إسرائيلية

السبت, 06 حزيران 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 6 / 6 / 2026، استهدفت غارة عدوانية همجية إسرائيلية آلية عسكرية على طريق كفرتبنيت - الخردلي (النبطية)، أدت إلى استشهاد ضابطَين، برتبتَي عميد ونقيب، وجندي.

إنّ استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي المتعمد والمتكرر على لبنان وشعبه وعلى الجيش، يزيدنا صلابةً وإيمانًا وعزمًا على التصدي لهذه المحاولات العدوانية، الهادفة إلى إفشال جميع المساعي للوصول إلى حل يتيح إعادة الاستقرار، ووقف إطلاق النار الشامل، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة.