استشهاد عسكريَّين وإصابة ثلاثة بجروح، ومقتل أحد المطلوبين نتيجة اشتباكات مع مطلوبين أثناء تنفيذ سلسلة عمليات دهم

الثلاثاء, 18 تشرين الثاني 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 18 / 11 /2025، استشهد عسكريَّان وأصيب ثلاثة بجروح نتيجة اشتباكات مع مطلوبين أثناء تنفيذ مديرية المخابرات سلسلة عمليات دهم بمؤازرة وحدة من الجيش في منطقة الشراونة - بعلبك.

خلال الاشتباكات، أصيب المواطن المطلوب (ح.ع.ج.) الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش، وما لبث أن فارق الحياة، وهو من أخطر المطلوبين بجرائم مختلفة منها إطلاق النار على دوريات للجيش بتواريخ مختلفة والتسبب باستشهاد أربعة عسكريين وإصابة ضابط، إضافة إلى الخطف والسرقة والسلب بقوة السلاح والاتجار بالمخدرات.

وقد ضُبطَت خلال عملية الدهم كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية.

سُلمت المضبوطات وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.