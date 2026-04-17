- En
- Fr
- عربي
استشهاد عسكري وإصابة آخرَين نتيجة إطلاق نار خلال إشكال في منطقة باب التبانة
الجمعة, 17 نيسان 2026
بتاريخ ١٧ /٤ /٢٠٢٦، تعرّضت دورية من الجيش لإطلاق نار من قبل مسلحين في منطقة باب التبانة- طرابلس ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة اثنين آخرين بجروح، وذلك أثناء تدخلها لفض إشكال تخلّله إطلاق نار من أسلحة حربية بين عدد من الأشخاص.
عملت الوحدات العسكرية على تطويق المنطقة، وتنفّذ عمليات دهم لتوقيف مطلقي النار.
بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتستمر المتابعة لتوقيف جميع المتورطين.