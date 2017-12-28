استطلاع "ميريل لينش" توقع ارتفاع أرباح الأسهم وانخفاض التضخم في أوروبا

إعداد: تيريز منصور

أظهر الإستطلاع الشهري الذي تجريـه شركة "ميريل لينـش" لمديري الإستثمار العالميين، أن تقـرير العمالة في الولايات المتحدة الأميركية الأخير، لم يؤثر على ثقـة مديـري الثروات، فهم لا يزالون متمسكـين بتوقعاتهم المتفائـلة بشأن النمـو والأرباح. ورأى نحو ثلثي مديري الثروات أن أسعار السنـدات أعلى من قيمتهـا، رغم أن المردود بقي متدنيـاً. وأوضح الإستطـلاع الذي أجري خلال شهر كانون الثاني الماضي أن المستثمرين الأوروبيين عبّـروا عن اعتقادهم بأن التضخم في منطقة اليورو سوف ينخفض وأن السياسة النقدية الأوروبية في غاية التشدد. وتكهّن مديرو الاستثمار العالميين بارتفاع أرباح الأسهم الى نحو 12 في المئة.