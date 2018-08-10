استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 13 آب 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، المستشار الاستراتيجي لبرنامج التعاون الأمني البريطاني المتعلق بمشروع ضبط الحدود الجنرال المتقاعد LAMB Graeme على رأس وفد مرافق، بحضور الملحق العسكري البريطاني في لبنان المقدّم Alex HILTON، وجرى التداول في شؤون تتعلق بضبط الحدود البرية. كذلك استقبل القاضي سامي صادر، وتم التداول في شؤون قضائية، كما استقبل القائم بأعمال الملحق العسكري لدى السفارة الروسية في لبنان العقيد Dennis Histryy، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين. ثمّ استقبل أمين عام تيار المستقبل السيد أحمد الحريري، ووفداً من جمعية الأهل لدعم التوحّد برئاسة السيدة غادة حايك مخول، وتمّ البحث في شؤون مختلفة.