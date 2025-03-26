استقبالات العماد قائد الجيش

الأربعاء, 26 آذار 2025

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السفير الروسي في لبنان Alexander Rudakov يرافقه الملحق العسكري الروسي Col. Urii Penkov وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، ثم استقبل النائب علي عسيران وجرى بحث الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل رئيس وقائد عام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل Lieutenant General Aroldo Lázaro مع وفد مرافق، وتم التداول في سبل التعاون بين الجيش واليونيفيل.

كذلك استقبل رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدّور مع وفد من المجلس، وجرى التداول في شؤون مختلفة.