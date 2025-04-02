استقبالات العماد قائد الجيش

الأربعاء, 02 نيسان 2025

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة النائب وائل أبو فاعور، ثم النائب أحمد الخير، كما استقبل أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري. خلال هذه اللقاءات، تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كذلك استقبل العضو الفرنسي في اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism)، General Guillaume Ponchin مع وفد مرافق بحضور الملحق العسكري الفرنسي Colonel Bruno Costantini، وجرى التداول في العمل المستمر على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.