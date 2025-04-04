استقبالات العماد قائد الجيش

الجمعة, 04 نيسان 2025

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة النائب ستريدا جعجع، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل قائد القوات المسلّحة الماليزية الجنرال Datuk Hj Mohd Nizam Bin Hj Jaafar مع وفد مرافق، بحضور السفير الماليزي في لبنان Azri Mat Yacob. خلال اللقاء، جرى التداول في سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين، ودور الوحدة الماليزية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وقد وضع قائد القوات المسلّحة الماليزية إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع الوطني.