استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 07 نيسان 2025

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، ونائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية Imran Riza، وعضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب العميد المتقاعد جان طالوزيان. خلال هذه اللقاءات، جرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان الوزير السابق محمد شقير، ونقيب محرري الصحافة اللبنانية السيد جوزف القصيفي، وراعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار، وتناول البحث شؤونًا مختلفة.