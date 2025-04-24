استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 24 نيسان 2025

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السفير المصري في لبنان علاء موسى يرافقه الملحق العسكري العميد عمرو عبد الكريم عيد محمد، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين، كما استقبل مدير قسم السلام في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) Evariste Karambizi ومدير القسم الديبلوماسي في المعهد ربيع حدّاد، وتناول البحث سبُل دعم الجيش، كذلك استقبل الوزير السابق زياد مكاري ثم رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود، وجرى التداول في شؤون مختلفة.