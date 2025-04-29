استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 29 نيسان 2025

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة النائب أشرف بيضون وسفيرة سويسرا في لبنان Marion Weichelt يرافقها الملحق العسكري السويسري في لبنان العقيد Andreas Richner، وسفير أنتيغوا وبربودا في الكويت محمد الزغبي، ثم استقبل وفدًا من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن برئاسة السفيرة Nathalie Chuard. كما استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان Jeanine Hennis – Plasschaert، وقنصل ساحل العاج في لبنان رضا خليفة. خلال هذه اللقاءات تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.