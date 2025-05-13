استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 13 أيار 2025

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة النائب ملحم رياشي وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل نائب رئيس أركان الدفاع البريطاني المارشال الجويHarvey Smyth مع وفد مرافق، بحضور السفير البريطاني في لبنان Hamich Cowell ، وجرى مناقشة سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين.

كذلك استقبل المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط Patrick Simonnet مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

ثمّ استقبل رئيس مكتب إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن (UNDSS) محمد خفاجي، ورئيسة مؤسسة سيزوبيل(SESOBEL) فاديا صافي مع وفد مرافق. خلال هذيَن اللقاءَين تناول البحث شؤونًا مختلفة.