استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 24 حزيران 2025

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة قائد الجيش الإيطالي الجنرال Luciano Portolano على رأس وفد، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ظل التطورات الراهنة، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشَي البلدين، إضافة إلى دور الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل.

كما وضع الجنرال Portolano إكليلًا من الزهر على نصب الجندي المجهول في باحة وزارة الدفاع، بحضور قائد الجيش وعدد من ضباط القيادة.