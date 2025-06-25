استقبالات العماد قائد الجيش

الأربعاء, 25 حزيران 2025

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأميرال Edward Ahlgren على رأس وفد بحضور السفير البريطاني Hamish Cowell، كما استقبل السفير الفرنسي Hervé Magro يرافقه الملحق العسكري العقيد Bruno Costantini. خلال هذين اللقاءين، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ظل التطورات الراهنة، إضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجيش اللبناني والجيشَين البريطاني والفرنسي.

كذلك استقبل السفير الأرمني Vahagn Atabekyan يرافقه الملحق العسكري العقيد Artur Dalibaltayan، ثم استقبل النائب ميشال الضاهر، وتم عرض آخر المستجدات.