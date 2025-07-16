استقبالات العماد قائد الجيش

الأربعاء, 16 تموز 2025

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro مع وفد عسكري مرافق. كما استقبل مستشار الأمن القومي في جمهورية تشيكيا Tomáš Pojar ترافقه السفيرة التشيكية في لبنان Ester Lauferová. خلال هذَين اللقاءَين تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كذلك استقبل قائد قوة المهام المشتركة للعمليات الخاصة في القيادة الوسطى الأميركية Brig. Gen. Mason R. Dula مع وفد مرافق، وتناول البحث آخر التطورات في المنطقة.