استقبالات العماد قائد الجيش

السبت, 02 آب 2025

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة قائد العمليات المشتركة الإيطالية الفريق Giovanni Maria lannucci يرافقه السفير الإيطالي في لبنان Fabrizio Marcelli، وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل اللواء Diodato Abagnara، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والإيطالي.

كما استقبل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتنسيق بين الجيش وقوى الأمن الداخلي.

كذلك استقبل الدكتور عبد الله تحومي مع وفد من أفراد عائلة المغدورَين جورج تحومي وزوجته ليليان يزبك تحومي.