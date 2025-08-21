استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 21 آب 2025

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي مع وفد مرافق. كما استقبل السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، والقائم بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان .Mr. Bruno Perira Da Silva خلال هذه اللقاءات الثلاثة، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كذلك استقبل نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، وأمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، وجرى التداول في شؤون مختلفة. كما استقبل الملحق العسكري السعودي في لبنان العميد الركن فواز المطيري، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.