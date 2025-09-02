استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 02 أيلول 2025

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السفير البلجيكي في لبنان Arnout Pauwels، يرافقه الملحق العسكري العقيد Bart Demuynck، كما استقبل السفير اللبناني المعيّن لدى المغرب علي ضاهر. خلال هذين اللقاءين، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كذلك استقبل رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدّور مع وفد مرافق، كما استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ثم أمين عام الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي. خلال اللقاءات، تم البحث في شؤون مختلفة.