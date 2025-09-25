استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 25 أيلول 2025

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السفيرة الأميركية في لبنان Lisa A. Johnson في زيارة وداعية، يرافقها الملحق العسكري Colonel Jason Belknap، ثم السفيرة الفلندية في لبنان Anne Meskanen يرافقها الملحق العسكري الفلندي في لبنان Lieutenant Colonel Janne Paloheimo. خلال هذَين اللقاءَين، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل رئيس جمعية LARP في لبنان السيد وليد معلوف مع وفد مرافق، وجرى التداول في شؤون مختلفة.