استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 14 تشرين الأول 2025

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأميرال Edward Ahlgren مع وفد مرافق بحضور السفير البريطاني Hamish Cowell والملحق العسكري المقدم Charles Smith، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل التعاون بين جيشَي البلدَين.

كما استقبل المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان Jeanine Hennis – Plasschaert وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.