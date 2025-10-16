استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 16 تشرين الأول 2025

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة قائد القوات الدفاعية الإيرلندية اللواء Rossa Mulcahy على رأس وفد، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ظل التطورات الراهنة، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشَي البلدين، إضافة إلى دور الكتيبة الإيرلندية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل. وقد وضع الجنرال Mulcahy إكليلًا من الزهر على نصب الجندي المجهول في باحة وزارة الدفاع، بحضور قائد الجيش وعدد من ضباط القيادة.