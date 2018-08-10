استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 13 أيلول 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب إدغار طرابلسي، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، ثم قائد القوات البرية الإيطالية الجنرال Salvatore FARINA، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين. كذلك استقبل قائد القوات الخاصة في القيادة الوسطى الأميركية العميد البحري Wyman Howard على رأس وفد مرافق، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان السيدة Elizabeth Richard، وتناول البحث حاجات الجيش اللبناني المختلفة في إطار برنامج المساعدات الأميركية المقررة له.

كما استقبل القاضي نديم الناشف، وتمّ البحث في شؤون قضائية، ثمّ رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر السيد سعد الأزهري على رأس وفد مرافق، والسيد جان تامر، وجرى التداول في شؤون مختلفة.