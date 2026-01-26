استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 26 كانون الثاني 2026

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة، وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، بحضور السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير عام صندوق قطر للتنمية السيد فهد حمد السليطي مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان، والتطورات في الجنوب، وسبل دعم الجيش في ظل التحديات الراهنة.

كما أعرب العماد هيكل عن شكره للدعم المستمر الذي تقدمه دولة قطر للجيش، ومساهمتها في تعزيز أمن لبنان واستقراره.