استقبالات العماد قائد الجيش

السبت, 14 آذار 2026

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة الأمين العام للأمم المتحدة Antonio Guterres، يرافقه: وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام Jean-Pierre Lacroix، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان Jeanine Hennis – Plasschaert، رئيس وقائد بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل اللواء Diodato Abagnara، وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات في لبنان والمنطقة. وجرى التشديد على ضرورة تطبيق القرارات الدولية، ولا سيما القرار ١٧٠١، والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية، وتطبيق الجيش خطته.

كما أعرب العماد هيكل عن تقديره لجهود الأمين العام Guterres، وثمّن دور اليونيفيل، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بينها وبين الجيش في ظل الأوضاع الدقيقة الحالية.

كذلك أكّد الحاضرون دعمهم الكامل للمؤسسة العسكرية ودورها خلال المرحلة المعقدة الراهنة.