استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 24 آذار 2026

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة مستشار الدفاع البريطاني الأول لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Vice Admiral Edward Ahlgren بحضور السفير البريطاني في لبنان Hamish Cowell، وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات في لبنان خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والمنطقة. كما استقبل السفير الهولندي في لبنانFrank Mollen يرافقه الملحق العسكري الهولندي المقدم Vincent Van Ophem. خلال اللقاء، أعرب السفير Mollen عن دعم بلاده لجهود الجيش ودوره خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة.

كذلك استقبل النائب ملحم رياشي، وجرى عرض الأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات. ثمّ استقبل رئيس رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانية العميد الركن المتقاعد شامل روكز، وتم التداول في شؤون العسكريين المتقاعدين.

واستقبل أيضًا رئيس جمعية "نورج" الدكتور فؤاد أبو ناضر مع وفد من البلديات والمخاتير في القرى الحدودية الجنوبية، وتناول البحث في وضع القرى والبلدات الجنوبية وسط الصعوبات الراهنة.