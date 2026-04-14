استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 14 نيسان 2026

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة رئيس أركان الدفاع الإيطالي الجنرال Luciano Portolano على رأس وفد، بحضور السفير الإيطالي في لبنان Fabrizio Marcelli، وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات الراهنة وسبل دعم الجيش في ظل التحديات التي يواجهها، إضافة إلى التحضيرات والخيارات المتوفرة لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل.

كما استقبل مفتي بعلبك – الهرمل الشيخ بكر الرفاعي ورئيس بلدية عرسال منير الحجيري مع وفد من فاعليات البلدة، وتناول البحث الوضع العام في لبنان، وجرى التشديد على أهمية الحفاظ على الوحدة الداخلية، والالتفاف حول الجيش، وتم عرض شؤون وقضايا متعلقة ببلدة عرسال وأهلها.