استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 28 نيسان 2026

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة سفير كندا في لبنان Gregory Galligan يرافقه الملحق العسكري الكندي المقدم Jawad Al Khairy. خلال اللقاء، شدد السفير Galligan على أهمية تأمين الدعم للجيش في ظل الأوضاع الراهنة، وجرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والكندي.

كما استقبل العماد هيكل أعضاء اللجنة النيابية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير المنهجي الذي ضمَّ النواب فادي علامة وقاسم هاشم وأشرف بيضون، وجرت مناقشة آلية توثيق أعمال الهدم والتدمير التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للقرى والبلدات الجنوبية.