استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 11 أيار 2026

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة مساعدة السفير الألماني في لبنان Yasmin Raya يرافقها الملحق العسكري الألماني المقدم Kai Zimmermann. خلال اللقاء، تم توقيع اتفاقية تعاون ضمن إطار برنامج دعم الجيش.

وأعرب العماد هيكل عن شكره للسلطات الألمانية على الدعم المتواصل للجيش في ظل التحديات القائمة.

كما استقبل قائد الجيش الملحق العسكري الإسباني في لبنان الـعـقــيد Angel Santamaria Sánchez في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته في لبنان، وقدّم خلالها خلفه العقيد Jose Antonio Latorre Remon. خلال اللقاء، ثمّن العماد هيكل دور الوحدة الإسبانية العاملة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل.