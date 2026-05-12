استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 12 أيار 2026

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان Jeanine Hennis – Plasschaert، خلال اللقاء جرى عرض التطورات العامة، وقد ثمنّت Plasschaert جهود المؤسسة العسكرية، معربةً عن تقديرها لدور الجيش في الحفاظ على الاستقرار.

كما استقبل السفير الكويتي في لبنان محمد سلطان علي سليمان الشرجي، وتناول البحث آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، كما تم التداول في سبل تعزيز التعاون بين الجيش ودولة الكويت الشقيقة.

كذلك استقبل النائب أحمد الخير، وخلال اللقاء، جرى التطرق إلى كيفية مساهمة المؤسسة العسكرية في دعم مشاريع إنمائية في المنية - الضنية.