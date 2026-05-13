استقبالات العماد قائد الجيش

الأربعاء, 13 أيار 2026

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان Sandra De Waele مع وفد من جهاز العمل الخارجي الأوروبي EEAS برئاسة السيد Gil Rostain رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي لإدارة الأزمات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتناول البحث التطورات والمستجدات في لبنان والمنطقة، وسبل دعم الجيش.

خلال اللقاء، أكدت السفيرة De Waele مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم المؤسسة العسكرية، وأشادت بدور الجيش المحوري لضمان الأمن والاستقرار في لبنان.

من جهة أخرى، ثمّن العماد هيكل وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان والجيش في ظل الظروف الراهنة.