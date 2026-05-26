استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 26 أيار 2026

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة النائب طوني فرنجية ثم النائب نقولا الصحناوي، وخلال هذَين اللقاءين جرى عرض التطورات الراهنة.

وقد ثمنّ النائبان تضحيات المؤسسة العسكرية، مُعربين عن تقديرهما للدور الذي يؤديه الجيش في الحفاظ على الاستقرار الداخلي.

كذلك استقبل متروبوليت صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي حداد يرافقه النائب ميشال موسى مع وفد. وتم التداول في الشؤون الداخلية للبلاد.

وأكد الحاضرون ضرورة التفاف جميع اللبنانيين حول المؤسسة العسكرية. كما أعربوا عن التقدير العميق لتضحيات الجيش على مساحة الوطن.