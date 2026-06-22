استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 22 حزيران 2026

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة رئيس أركان الدفاع الهولندي الجنرال Onno Eichelsheim على رأس وفد تلبيةً لدعوة من العماد هيكل، في زيارة تمتد من 21 /6 /2026 لغاية 23 /6 /2026 وبعد أداء مراسم التشريفات، وضع الجنرال Eichelsheim إكليلًا من الزهر على نصب الجندي المجهول في باحة وزارة الدفاع الوطني، بحضور قائد الجيش وأركان القيادة، تلاها عرض عسكري رمزي.

خلال اللقاء، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ظل التطورات الراهنة، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشَي البلدَين. كما أعرب العماد هيكل عن تقديره للسلطات الهولندية على الدعم المستمر للجيش.

من جهة أخرى، أشاد الجنرال Eichelsheim بدور الجيش في الحفاظ على الأمن وصون الاستقرار في لبنان، مؤكّدًا مواصلة بلاده دعم الجيش في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.