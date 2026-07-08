استقبالات العماد قائد الجيش

الأربعاء, 08 تموز 2026

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأمنية، ولا سيما في الجنوب. وشدّد جنبلاط على أهمية الدور الوطني الذي يضطلع به الجيش وضرورة وقوف الجميع إلى جانب المؤسسة العسكرية في هذه الظروف التي تمر بها البلاد. كما أكد على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن الداخلي في هذه المرحلة الدقيقة، صونًا للاستقرار وحفاظًا على المصلحة الوطنية العليا.