استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 09 تموز 2026

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة السفير الإسباني في لبنان Miguel De Lucas Gonzalez يرافقه الملحق العسكري الإسباني العقيد Jose Antonio Latorre Remon. خلال اللقاء، شدد السفير Gonzalez على أهمية دعم الجيش خلال هذه المرحلة الدقيقة، وجرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والإسباني، إضافة إلى دور إسبانيا في مرحلة ما بعد اليونيفيل.

كما استقبل النائب ملحم رياشي الذي ثمّن تضحيات العسكريين، مُعربًا عن تقديره للدور الذي يؤديه الجيش في الحفاظ على الاستقرار الداخلي في ظل التحديات الراهنة.