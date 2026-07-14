استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 14 تموز 2026

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان Jean Arnault. خلال اللقاء، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وثمّن السيد Arnault جهود المؤسسة العسكرية، معربًا عن تقديره لدور الجيش في الحفاظ على الاستقرار.

كما استقبل العماد هيكل المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وجرى عرض آخر التطورات. وقد أشاد السيد ريزا بأداء الجيش في هذه المرحلة الدقيقة.