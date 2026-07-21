استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 21 تموز 2026

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير. خلال الاجتماع، تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين المؤسسة العسكرية والمديرية العامة للأمن العام، لحفظ الأمن والاستقرار في لبنان.

كما استقبل العماد هيكل وفدًا من جمعية Lebanese American Renaissance Partnership (LARP)، وجرى التداول في سبل تعزيز التعاون مع المؤسسة العسكرية ولا سيّما في المجالات الأكاديمية والتدريبية، ودعم المبادرات الهادفة إلى توطيد العلاقة بين أبناء الجالية اللبنانية في الاغتراب ووطنهم الأم.