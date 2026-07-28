استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 28 تموز 2026

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان Jean Arnault. خلال اللقاء، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ومرحلة ما بعد اليونيفيل، وأشاد السيد Arnault بجهود المؤسسة العسكرية، معربًا عن تقديره لدور الجيش في ضمان سيادة لبنان واستقراره.

كما استقبل العماد هيكل الملحق العسكري الروماني العقيد Stefan Iovanescu في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته، وقدّم خلالها خلفه المقدّم Cornel-Mǎdǎlin Ivan.