استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 04 آب 2026

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة قائد العمليات المشتركة الإيطالية الفريق Giovanni Maria Iannucci على رأس وفد، بحضور السفير الإيطالي في لبنانFabrizio Marcelli، وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات الراهنة وسبل دعم الجيش في ظل التحديات التي يواجهها، إضافة إلى الخيارات المتوافرة لمرحلة ما بعد اليونيفيل.

كذلك استقبل النائب شربل مارون وجرى عرض التطورات الراهنة. خلال اللقاء، أعرب النائب مارون عن تقديره للدور الذي تؤديه المؤسسة العسكرية، مؤكدًا ضرورة الوقوف إلى جانب الجيش ودعمه في الحفاظ على السلم الأهلي.