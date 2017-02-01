استقبالات العماد قائد الجيش

الجمعة, 14 كانون الأول 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد العمليات الخاصة المشتركة الأميركية Lieutenant General Scott Howell على رأس وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والأميركي. كما استقبل ممثلة مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين(UNHCR) السيدة ميراي جيرار يرافقها السيد دومينيك طعمة، وتمّ البحث في شؤون النازحين السوريين. ثم استقبل وفداً من اتحاد بلديات العرقوب، وجرى التداول في شؤون مختلفة.