استقبالات العماد قائد الجيش

الجمعة, 18 كانون الثاني 2019

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، مدير عام الدفاع المدني العميد المتقاعد ريمون خطار، وجرى التداول في سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين، ثم سفير جمهورية باكستان الإسلامية في لبنان السيد نجيب دوراني، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كما استقبل وزير شؤون اللاجئين عزام الأحمد يرافقه السفير الفلسطيني في لبنان السيد أشرف دبور وأمين سر منظمة التحرير السيد فتحي أبو العردات، وجرى البحث في أوضاع المخيمات الفلسطينية.