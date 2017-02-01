استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 21 كانون الثاني 2019

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم النائب ميشال ضاهر، وتناول البحث الأوضاع الراهنة في البلاد. كما استقبل مدير قسم الشرق الأوسط في الخارجية الكندية السيد Sean Boyd ترافقه السفيرة الكندية في لبنان السيدة Emmanuelle Lamoureux، وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين. كذلك استقبل سفير لبنان في الأرجنتين السيد جوني ابراهيم، ثم رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه.