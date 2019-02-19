استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 12 آذار 2019

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام السيد Jean Pierre LACROIX على رأس وفد مرافق وبحضور قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano DEL COL، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، كما استقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان السيد Christophe Martin، ثمّ أمين عام الحزب العربي الاشتراكي الدكتور علي حرقوص يرافقه المحامي حسين حرقوص، وتم التداول في شؤون مختلفة.