استقبالات العماد قائد الجيش

الأربعاء, 21 شباط 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، مساعد وزير الخارجية الأميركية السيد ديفيد ساترفيلد بحضور السفيرة الأميركية السيدة إليزابيت ريتشارد وتناول البحث التطورات المتعلقة بالحدود الجنوبية، وموقف الجيش المتمسك بسيادة لبنان الكاملة على أراضيه ومياهه الإقليمية والاقتصادية، كما استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، وجرى التداول في شؤون قضائية، كذلك استقبل السفيرة كارولين زيادة من وزارة الخارجية، ثم وفداً من جامعة آل حنين برئاسة السيد مرسال حنين.