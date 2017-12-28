استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 26 شباط 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام السيد Jean Pierre LACROIX على رأس وفد مرافق بحضور قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء مايكل بيري، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والتطورات المتعلقة بالحدود الجنوبية، كما استقبل السفير الإيطالي السيد Massimo MAROTTI، والملحق العسكري العقيد Maximiliano SFORZA، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

من جهة أخرى استقبل العماد عون الأب غريغوريوس سلوم، ثم الأب توفيق معتوق والسيد إيلي العاقوري من الجامعة الأنطونية، وتمّ التداول في شؤون مختلفة.