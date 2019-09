الأربعاء, 11 أيلول 2019

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط US Assistant secretary of State for Near Eastern Affairs David Schenker على رأس وفد مرافق بحضور السفيرة الأميركية السيدة إليزابيت ريتشارد، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين.