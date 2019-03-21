استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 16 أيلول 2019

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب زياد أسود، ثمّ استقبل الوزير السابق يعقوب رياض الصراف، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كذلك استقبل قائد الجيش في قاعة العماد نجيم – اليرزة، وفداً من أعضاء الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب برئاسة اللواء أركان حرب المتقاعد إبراهيم مغربي إبراهيم جلال، يرافقه وفدٌ من رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانية برئاسة اللواء المتقاعد عثمان عثمان، وتناول البحث شؤون العسكريين المتقاعدين في إطار الدورة الـ"28" للجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، التي تعقد للمرة الأولى في لبنان في فندق مونرو – بيروت وتستمر أربعة أيام.