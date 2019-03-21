استقبالات العماد قائد الجيش

الأربعاء, 09 تشرين الأول 2019

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الصناعة النائب وائل أبو فاعور، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان. ثمّ استقبل مدير مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني (DCAF) السفير Thomas Guerber على رأس وفد مرافق، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

كما اسقبل العماد عون مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية السيدة Rosemary Dicarlo، يرافقها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السيد يان كوبتش وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col، وتمّ التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.