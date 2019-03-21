استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 26 تشرين الثاني 2019

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب والوزير أكرم شهيّب يرافقه كلّ من: النائب والوزير وائل أبو فاعور، النائب هادي أبو الحسن مع وفد مرافق، كما استقبل النائب الدكتور محمد الحجار يرافقه النائب الدكتور بلال عبد الله ووفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع الراهنة في البلاد. كذلك استقبل السفيرة السويسرية في لبنان السيدة Monika Schmutz KIRGOZ، وجرى بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، ثمّ وفداً من جمعية الآباء المرسلين الموارنة برئاسة الأب مارون مبارك، وتمّ التداول في شؤون مختلفة.